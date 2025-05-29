"Она вернется в Россию": в Сети высмеяли Каллас за заявления о Черном море

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление главы Евродипломатии ЕС Каи Каллас о принятии новой военной стратегии на Черном море по укреплению противодействия угрозам и созданию узла безопасности вызвало острую реакцию у пользователей соцсети X.
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