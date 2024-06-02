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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер седьмой раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Синнер седьмой раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Корентена Муте в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

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