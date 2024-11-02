«Известия»: В России увеличат выплаты за один день больничного до 6,8 тыс рублей

В России вырастет выплата за один день больничного. Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, она составит 6,8 тысячи рублей По информации «Известий», в 2026 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит 207,6 тысяч рублей в месяц, то есть 6,8 тысячи рублей в день.