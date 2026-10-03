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Российские фигуристы завоевали 6 медалей на турнире Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристы завоевали шесть наград на турнире Trialeti Trophy, который прошел в Батуми. Сборная России Пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов, серебро Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, бронза Танцы на льду Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, серебро Мужчины Николай Угожаев, серебро Женщины Аделия Петросян, серебро Анна Фролова, бронза.

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