Памфилова объявила о старте работы информцентра ЦИК России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о старте работы информцентра ЦИК. «По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам.
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