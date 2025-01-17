Первый заместитель главы администрации Юрченко И. вручил ключи от квартиры ребенку-сироте

Забота о детях, оставшихся без родительской опеки, является одной из приоритетных задач администрации Симферопольского района, в связи с чем в рамках реализации инвестиционного проекта первый заместитель главы администрации Юрченко И.
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