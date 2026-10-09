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Киеву не хватает $67 млрд для финансирования военных расходов в 2027 году

Киеву не хватает $67 млрд для финансирования военных расходов в 2027 году

Киевскому режиму не хватает $67 млрд, чтобы обеспечить финансирование военных расходов в 2027 году. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

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