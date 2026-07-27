Более 150 ученых приняли участие в двухдневном научном акселераторе «Школа РНФ»

Более 150 участников собрал двухдневный научный акселератор «Школа РНФ» в Нижегородской области. Мероприятие, организованное Российским научным фондом (РНФ), правительством Нижегородской области и АНО «Нижегородский НОЦ», проходит в регионе уже второй раз и демонстрирует стабильно растущий интерес со стороны как научного сообщества, так и промышленных предприятий.