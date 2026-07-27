Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Более 150 ученых приняли участие в двухдневном научном акселераторе «Школа РНФ»

Более 150 ученых приняли участие в двухдневном научном акселераторе «Школа РНФ»

Более 150 участников собрал двухдневный научный акселератор «Школа РНФ» в Нижегородской области. Мероприятие, организованное Российским научным фондом (РНФ), правительством Нижегородской области и АНО «Нижегородский НОЦ», проходит в регионе уже второй раз и демонстрирует стабильно растущий интерес со стороны как научного сообщества, так и промышленных предприятий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии