Медведев: смешно смотреть на европейских лидеров, целующих теперь ботинки Трампа

Очень смешно наблюдать за тем, как ранее критиковавшие избранного президента США Дональда Трампа европейские политики теперь в страхе «целуют его ботинки», заявил Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём аккаунте в соцсети Х.