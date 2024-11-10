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Медведев: смешно смотреть на европейских лидеров, целующих теперь ботинки Трампа

Медведев: смешно смотреть на европейских лидеров, целующих теперь ботинки Трампа

Очень смешно наблюдать за тем, как ранее критиковавшие избранного президента США Дональда Трампа европейские политики теперь в страхе «целуют его ботинки», заявил Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём аккаунте в соцсети Х.

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