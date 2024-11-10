Медведев: смешно смотреть на европейских лидеров, целующих теперь ботинки Трампа

Очень смешно наблюдать за тем, как ранее критиковавшие избранного президента США Дональда Трампа европейские политики теперь в страхе «целуют его ботинки», заявил Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём аккаунте в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии