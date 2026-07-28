Гимнасты из РФ смогут выступать под национальным флагом на европейских турнирах

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) приняла решение разрешить российским спортсменам выступать на своих соревнованиях под государственным флагом и с исполнением национального гимна.
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