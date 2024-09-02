МЧС: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Извержение камчаткского вулкана Шивелуча продолжается, но менее активно, чем день назад.Сегодня, 2 сентября, жители Камчатки в очередной раз стали свидетелями активности вулкана Шивелуч в северной части полуострова, в 45 километрах от поселка Ключи.