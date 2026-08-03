ЕС не по плечу принудить дружественное РФ зарубежье к новым «алюминиевым» санкциям

Леонид АЛЕКСЕЕВ В рамках Европейской комиссии к середине июля разработаны поддерживаемые Европарламентом варианты ужесточения санкций против экспорта в РФ глинозема – алюминиевого полуфабриката (вырабатываемого из бокситов).
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