Не без удовлетворения, надо сказать, отметил, с каким нескрываемым стёбом воспринимают западные обозреватели нынешний саммит G7, откровенно издеваясь над низкими электоральными показателями и рейтингами большинства его участников — кроме, разве что, премьера Италии и по совместительству хозяйки мероприятия Джорджи Мелони.
Саммит мелких пакостников
Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти западные твари - не мелкие пакостники, а что ни на есть КРУПНЫЕ!! Сколько уже людей погибло из-за их действий?!! И ЕЩЕ ПОГИБНЕТ!! Они преступники!!!
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3 час.
фф
федор федоров
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2 час.
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