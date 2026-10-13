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ДумаТВ

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Россия сочла задержание Францией танкера DF Peak нарушением международного права

Россия сочла задержание Францией танкера DF Peak нарушением международного права

Французские ВМС задержали в Индийском океане танкер DF Peak, который подозревают в принадлежности к российскому «теневому флоту».

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serp sep

Заявлять о "вопиющих нарушениях" можно, сколько заблагорассудится, результатов всё-равно нет! Как захватывали, так и будут. (