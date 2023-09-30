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Свежие комментарии

Красивейшие обои из Genshin Impact для ваших устройств

Красивейшие обои из Genshin Impact для ваших устройств

Персонажи Геншина узнаваемы даже в силуэтах — настолько они яркие и проработанные. Иногда любимчика распознаёшь по одной лишь шляпе или другой детали костюма, так что стиль минимализма им тоже очень идёт.

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