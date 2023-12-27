Гособвинение запросило 7 лет колонии для Росгвардии, обвиняемого в поставке некачественного оборудования для защиты Крымского моста

Гособвинение запросило 7 лет колонии для экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников, а также газопровода из Краснодара в Крым.
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