Неспешный разговор

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"ЕСЛИ УКРАИНЕЦ УМНЕЕТ, ОН СТАНОВИТСЯ РУССКИМ": РОССИЯ ПОГИБНЕТ БЕЗ СМЕРША

"ЕСЛИ УКРАИНЕЦ УМНЕЕТ, ОН СТАНОВИТСЯ РУССКИМ": РОССИЯ ПОГИБНЕТ БЕЗ СМЕРША

В последнее время практически дня не проходит без сообщений об обстрелах Украиной российской территории; диверсиях, совершённых украинскими или местными проукраинскими террористами в России; о ликвидации у нас очередной необандеровской ячейки.

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