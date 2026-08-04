Журова: Киев не способен повлиять на отношения Москвы и Пекина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что стремление президента Украины Владимира Зеленского повлиять на характер взаимодействия Москвы и Пекина не принесет результата.
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