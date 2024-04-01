Глава Cloud.ru Евгений рассказал о трендах развития облачных технологий

На российском рынке облачных услуг произошло сразу два больших события. Состоялась масштабная ИТ-конференция GoCloud, ставшая новой площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессиональным сообществом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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