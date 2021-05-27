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"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"

"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"

Макаревич ответил на вопрос о "жидобандеровцах" на Украине. Музыкант заявил, что не увидел нацизма в Незалежной.

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Вадим Черимов
Кроме презрения к этому по**нку нельзя ничего испытывать. Автор одной песни бесится от злобы на свою неспособность создать что-то в музыке. Как был "бардом" в худшем смысле этого слова, так и остался, чушь несет как только рот откроет.
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