Время узнать правду!Политика"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир" Макаревич ответил на вопрос о "жидобандеровцах" на Украине. Музыкант заявил, что не увидел нацизма в Незалежной.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЧВадим ЧеримовКроме презрения к этому по**нку нельзя ничего испытывать. Автор одной песни бесится от злобы на свою неспособность создать что-то в музыке. Как был "бардом" в худшем смысле этого слова, так и остался, чушь несет как только рот откроет.Иванне стоит прогибаться прогибаясь...Владимир Домнин"Кто как обзывается, тот сам так называется" (ПВВ).Валерий АнтохинпредательВладимир Штейнбергподонок, негодяй и сволочь!!!!Комментировать
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