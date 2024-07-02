20+ собак, которых после стрижки и родная мама бы не узнала

Стрижка — как удачная, так и не очень — может круто преобразить кого угодно. И даже многие хвостатые питомцы знают об этом на собственном опыте, ведь с каждым годом груминг становится все более популярен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии