Станции метрополитена и автостоянки: В Германии начали составлять список бункеров

В Германии начали составлять список бункеров. Среди них – станции метро и автостоянки.Министерство внутренних дел Германии сообщило о составлении цифрового каталога бункеров и убежищ для укрытия гражданского населения, сообщает Guardian.
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