Награждение участников конкурса.

4 апреля в Бобруйском художественном музее состоялась церемония награждения участников Международного конкурса детской живописи ´Зелёное развитие для зелёного будущего´ (Китай, провинция Цзянсу)Заместитель начальника отдела культуры Бобруйского горисполкома Ольга Александровна Дорошко вручила ученикам Детской школы изобразительных искусств им.
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