Насколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в 2024 году: сравнение

С 1 октября 2024 года ставка утилизационного сбора на автомобили и прицепы будет повышена на 70—85%. Это касается новых транспортных средств, ввезенных в Россию после указанной даты, сообщили в Минпромторге РФ.
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