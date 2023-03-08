8 Марта: красивые открытки к празднику весны и универсальные поздравления в прозе

Прекрасные цветы для любимых дам уже куплены, а подарки еще не упакованы? Самое время подумать о трогательных словах, которые смогут согреть даже в дни невзгод, а также о приятном дополнении в виде открытки к основному презенту.
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