Греческая зелёная кабачковая икра. Проще не придумать

В Греции очень любят овощи и умеют их готовить. Но для меня Крит — самый вкусный греческий остров. Там я впервые попробовала жаренные во фритюре, фаршированные фетой цветки кабачков, фаршированные артишоки, бамию (окру) и плоды кактуса.