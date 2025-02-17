Мюнхенские дебаты: жесткая критика Вэнса и ответ Писториуса

1890 прочтений 2 дня назад В пятницу вечером 14 февраля на полях ежегодной трехдневной конференции по безопасности в немецком Мюнхене (Munich Security Conference – MSC) прошли первые выступления высокопоставленных политиков.
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