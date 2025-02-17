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Мюнхенские дебаты: жесткая критика Вэнса и ответ Писториуса

Мюнхенские дебаты: жесткая критика Вэнса и ответ Писториуса

1890 прочтений 2 дня назад В пятницу вечером 14 февраля на полях ежегодной трехдневной конференции по безопасности в немецком Мюнхене (Munich Security Conference – MSC) прошли первые выступления высокопоставленных политиков.

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Комментарии
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Лев Добрый
&quot;ВЕЛИКИЙ&quot; псевдо политик Писториус, вот из-за таких горе политиков страдает демократия в Европе!😱👈😜
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