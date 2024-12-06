Главная цель режима Владимира Зеленского заключается в «утилизации» как можно большего числа украинцев, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 6 декабря рассказал он в авторской колонке для медиаплатформы «Смотрим.
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