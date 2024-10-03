«Москва, снимай белые перчатки!». Генерал Гурулёв призвал уничтожить «главного узурпатора» и открыть «Прибалтийский фронт»

Отставной генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв в эфире одного из российских телешоу выступил с заявлением, в ходе которого возмутился по поводу того, что Москва по какой-то причине церемонится с противником и до сих пор борется с ним «в белых перчатках».