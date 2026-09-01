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Царьград

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SHOT: Семиклассница в Канске напала на учительницу с ножом

SHOT: Семиклассница в Канске напала на учительницу с ножом

В Канске школьная линейка обернулась ЧП: семиклассница распылила перцовый баллончик в лицо учительнице и пыталась напасть на неё с ножом.

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