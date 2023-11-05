Стартовая решетка основной гонки Формулы 1 в Бразилии. Начало в 20:00 по мск

Стартовая решетка основной гонки Формулы 1 в Бразилии. Начало в 20:00 по мскGetty Images / Red Bull Content PoolТренировка, основная квалификация и спринт-день на Гран При Бразилии позади, впереди главное событие 20-го этапа Формулы 1 2023 года – гонка.