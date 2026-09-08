Во Франции продолжают нагло грабить музеи: похищены три картины Ренуара

Во Франции в очередной раз ограбили музей — на сей раз музей Огюста Ренуара в городе Кань-сюр-Мер, расположенном недалеко от Ниццы на Лазурном берегу.
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