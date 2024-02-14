Появились оценки ремастеров Tomb Raider 1-2-3: сборник получает хорошие оценки крит...

Появились оценки ремастеров Tomb Raider 1-2-3: сборник получает хорошие оценки критиковСегодня многие издания выставили свои оценки сборнику Tomb Raider от студии Crystal Dynamics, который включает в себя три обновленные классические игры с Ларой Крофт.
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