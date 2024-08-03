Одновременно с релизом Hunt: Showdown 1896 в игре стартует ивент “Опаленная земля”В онлайн-шутере Hunt: Showdown 1896 начиная с 15 августа и вплоть до 7 октября будет происходить ивент под названием “Опаленная земля” (Scorched Earth).
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