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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Одновременно с релизом Hunt: Showdown 1896 в игре стартует ивент “Опаленная земля” В ...

Одновременно с релизом Hunt: Showdown 1896 в игре стартует ивент “Опаленная земля” В ...

Одновременно с релизом Hunt: Showdown 1896 в игре стартует ивент “Опаленная земля”В онлайн-шутере Hunt: Showdown 1896 начиная с 15 августа и вплоть до 7 октября будет происходить ивент под названием “Опаленная земля” (Scorched Earth).

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