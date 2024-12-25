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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор по геймдизайну Delta Force: “Красивые трейлеры – это хорошо, но важнее, ч...

Директор по геймдизайну Delta Force: “Красивые трейлеры – это хорошо, но важнее, ч...

Директор по геймдизайну Delta Force: “Красивые трейлеры – это хорошо, но важнее, чтобы игра стабильно работала”Директор по геймдизайну Delta Force Рики Ляо рассказал о том, как идут дела у нового условно-бесплатного шутера.

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