Директор по геймдизайну Delta Force: “Красивые трейлеры – это хорошо, но важнее, ч...

Директор по геймдизайну Delta Force: “Красивые трейлеры – это хорошо, но важнее, чтобы игра стабильно работала”Директор по геймдизайну Delta Force Рики Ляо рассказал о том, как идут дела у нового условно-бесплатного шутера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)