Costco ввела ограничения на продажу моторного масла из-за дефицита

Американская сеть Costco ограничила продажу масла до двух упаковок в неделю из-за дефицита сырья. Рост цен и проблемы с поставками на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и дефицита базовых масел группы III вынудили автопроизводителей перейти на новые составы.