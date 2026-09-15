Costco ввела ограничения на продажу моторного масла из-за дефицита

Американская сеть Costco ограничила продажу масла до двух упаковок в неделю из-за дефицита сырья. Рост цен и проблемы с поставками на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и дефицита базовых масел группы III вынудили автопроизводителей перейти на новые составы.
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