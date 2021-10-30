Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году

Кампания по поддержке проведения в столице выставки «Экспо» в 2030 году стартовала в Москве.«Международное бюро выставок (BIE) 29 октября завершило прием заявок на право проведения Всемирной выставки в 2030 году.
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