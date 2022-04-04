Медведев предложил отказаться от покупки продуктов у недружественных стран

Медведев призвал расширить список запрещенных к ввозу продуктов из недружественных стран Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.
Медведев призвал расширить список запрещенных к ввозу продуктов из недружественных стран Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.
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