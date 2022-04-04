Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    У населения России боли от расставания с Парижем и Берлином никакой нет. Дрищут и стонут те, кто жировал последние де...Париж и Берлин вы...
  • Николай Денисов
    Пора разорвать все отношения со странами поддержавших нацизм на Украине! К нас есть с кем дружить и с кем торговать.Париж и Берлин вы...
  • Андрей Медведников
    Каков ответ нашего МИДа?Париж и Берлин вы...

Медведев предложил отказаться от покупки продуктов у недружественных стран

Медведев предложил отказаться от покупки продуктов у недружественных стран

Медведев призвал расширить список запрещенных к ввозу продуктов из недружественных стран Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх