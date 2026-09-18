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Исследователь Данн: физическая активность поможет защититься от деменции

Исследователь Данн: физическая активность поможет защититься от деменции

Эффективная профилактика деменции включает в себя физическую активность. Для людей с инвалидностью следует предлагать доступные варианты тренировок, заявила РИА «Новости» исследователь австралийского Университета Кертина Дженнифер Данн.

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