Странам западного блока нужно стремиться расширить свои владения до Урала. Об этом заявил в ходе выступления перед Европарламентом премьер-министр Болгарии Николай Денков.
В ЕС заявили о планах расширить свои владения до Урала
Комментарии
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Виктор Галкин
У Мыколы явно что-то с головой.
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4 час.
СЕРГЕЙ Лютов
От улыбки лопнула губа, ни хера себе вот это улыбнулись! - ТРЕБУЕТСЯ срочное "хирургическое" вмешательство, если самолечение не поможет.
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33 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
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32 мин.
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