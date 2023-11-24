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Несекретные материалы

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В ЕС заявили о планах расширить свои владения до Урала

В ЕС заявили о планах расширить свои владения до Урала

Странам западного блока нужно стремиться расширить свои владения до Урала. Об этом заявил в ходе выступления перед Европарламентом премьер-министр Болгарии Николай Денков.

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Комментарии
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Виктор Галкин
У Мыколы явно что-то с головой.
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4 час.
СЕРГЕЙ Лютов
От улыбки лопнула губа, ни хера себе вот это улыбнулись! - ТРЕБУЕТСЯ срочное &quot;хирургическое&quot; вмешательство, если самолечение не поможет.
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33 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
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