«Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны» — Аршавин

Бывший хавбек сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в нынешнем сезоне МИР РПЛ.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии