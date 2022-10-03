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«Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны» — Аршавин

«Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны» — Аршавин

Бывший хавбек сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в нынешнем сезоне МИР РПЛ.

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