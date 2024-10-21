Астрахань может стать точкой пересечения двух ключевых транспортных коридоров

Строительство нового маршрута доставки грузов в Россию, создание которого обсудили делегации в рамках визита главы правительства Киргизии Акылбека Жапарова в Москву, позволит обеспечить пересечение транспортных коридоров «Север - Юг» и «Восток - Запад».
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