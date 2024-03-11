Врач Русанова: то, что сахар безусловно вреден – это миф

Врач, нутрициолог Дарья Русанова рассказала о сложившихся мифах по поводу употребления сахара. Употребление сахара – та область диетологии, вокруг которой существует немало мифов, мнением об этом врач Русанова поделилась .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии