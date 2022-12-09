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Чемпионат Турции. «Маниса» примет «Дарушафаку»

В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» примет «Дарушафаку». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Маниса – Дарушафака Дата проведения 9 декабря, 19.

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