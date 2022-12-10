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Представитель МИД Гончар: Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Представитель МИД Гончар: Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Москва готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Баку и Ереваном. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Денис Гончар, представитель российского внешнеполитического ведомства.

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