Подборка работы операторов FPV-дронов 40-й гв. ОБрМП по технике, оборудованию и гексакоптерам противника на Шахтёрском направлении.
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Подборка работы операторов FPV-дронов 40-й гв. ОБрМП по технике, оборудованию и гексакоптерам противника на Шахтёрском направлении.
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