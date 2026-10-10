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Царьград

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Алена Рапунцель объявила о расставании с бойфрендом после 4 лет

Алена Рапунцель объявила о расставании с бойфрендом после 4 лет

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель поделилась новостью о разрыве отношений с бойфрендом, с которым встречалась четыре года.

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