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"Исторический день": депутат – о победе АдГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

"Исторический день": депутат – о победе АдГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Победа фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии в ФРГ является демонстрацией предстоящих изменений в политическом ландшафте Германии.

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