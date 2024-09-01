"Исторический день": депутат – о победе АдГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Победа фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии в ФРГ является демонстрацией предстоящих изменений в политическом ландшафте Германии.
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