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Добрый Мир

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"Мишустин покинет свой пост": В правительстве заговорили об отставке премьера — замена найдена

"Мишустин покинет свой пост": В правительстве заговорили об отставке премьера — замена найдена

2 декабря 260K прочитали Уже не первый раз слышны разговоры о том, что после выборов президента Михаил Мишустин покинет свой пост.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, все кандидаты, как на подбор, НО ДЕЛО В ТОМ, что Михаил Мишустин достойно занимает своё место и никуда уходить не собирается и это самое главное в этом вопросе!😎👍👈🤠😀
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18 час.
StarPer
Если будет Хуснуллин, то русские будут точно жить в резервации.
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17 час.
Сергей Oблезов
Мишустин-лучший!
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16 час.

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