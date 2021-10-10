РПП: как лечить расстройства пищевого поведения

Как помочь себе и близким при расстройствах пищевого поведения? Ищем ответы с помощью нутрициолога. Что такое РПП Симптомы Виды Причины Как избавиться от РПП Как избежать РПП Материал прокомментировала Эльмира Гереева, психолог, нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения, руководитель учебного департамента «Школы эмоционального интеллекта» Что такое РПП Расстройство пищевого поведения (РПП) — гораздо более серьезная проблема, чем просто нездоровые привычки в питании.